Knivangreb i Frankrig: Flere børn såret

En gerningsmand er blevet anholdt efter et angreb på flere børn i den franske by Annecy

Flere små børn er torsdag såret i et knivangreb i den franske provinsby Annecy.

Det beretter flere medier, heriblandt den franske tv-station BFM TV. Angrebet er også blevet bekræftet af landets Indenrigsministerium på Twitter.

Mindst fem personer er såret i angrebet, der fandt sted omkring klokken 9.45. Fire af de tilskadekomne er børn, og tre af børnene er i kritisk tilstand.

Ifølge mediet er børnene omkring tre år gamle. De befandt sig på en legeplads, da angrebet fandt sted.

Gerningspersonen er blevet anholdt, og vedkommendes identitet er endnu ikke bekræftet fra officiel side.

Flere medier erfarer dog, at der er tale om en syrisk flygtning. Le Parisien beretter således, at politiet ifølge deres oplysninger skulle have fundet et syrisk id på den anholdte.

Dette er ikke bekræftet af myndighederne.

Haster til byen

Både premierminister Elisabeth Borne og Indenrigsminister Gérald Darmanin har meddelt, at de er på vej til Annecy. Der er ligeledes for kort tid siden blevet afholdt et minuts stilhed for ofrene i det franske parlament.

På Twitter sender byens borgmester, François Astorg, sin dybfølte sympati med ofrene.

'Forfærdeligt angreb i dag i Annecy. Alle mine tanker går til ofrene og deres familier. Jeg er på stedet og vil sammen med myndighederne udtale mig klokken 12.30,' skriver han.

Det er endnu uvist, hvad motivet bag angrebet er.

Opdateres ...