Knivdrama: 24-årig overfaldet

Et knivdrama har søndag aften udspillet sig i Nordsjælland.

En 24-årig har haft brug for behandling, efter han blev overfaldet med en skarp genstand - formentlig en kniv.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Jakob Tofte søndag aften til Ekstra Bladet.

- Vi har været derude en hel del og er i gang med at foretage undersøgelser på stedet. Der har været et slagsmål med en kniv af en art, og en 24-årig mand er blevet overfaldet.

- Vi har en tilskadekommen, som vi er i gang med at tilse. Mere kan jeg ikke sige om hans skade, lyder det fra vagtchefen.

Politiet er ved at pakke sammen i området, men der vil fortsat pågå nogle undersøgelser.

- Vi er ved at stykke det hele sammen, siger Jakob Tofte.

Vagtchefen oplyser, at overfaldet fandt sted på et parkeringsareal, der ligger i forlængelse af Veksø Multihal.

Han fortæller ydermere, at borgere i området ikke har nogen grund til at være bekymrede for deres ve og vel.

- Man kan roligt færdes på gaden, siger vagtchefen.

Vagtchefen oplyser til Ekstra Bladet, at ingen personer i skrivende stund er blevet anholdt.

Ekstra Bladet følger sagen ...