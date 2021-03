Knivdrama i nat: Politi leder efter gerningsmænd

Politiet leder efter gerningsmænd efter et knivstikkeri i Skivum ved Nibe

Natten til lørdag blev to unge mænd på 25 og 26 år stukket med kniv i byen Skivum, der ligger syd for Nibe. Hændelsen skete i en beboelse i byen, hvor der blev holdt en fest.

Det skriver Nordjyske lørdag morgen.

Den ene var i kritisk tilstand, efter han fik et dybt knivstik i brystet, så en lunge kollapsede. Den anden blev stukket i armen og var ikke i alvorlig fare, oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi til mediet.

Begge mænd blev bragt til sygehus i Aalborg, og manden i kritisk tilstand meldes nu uden for livsfare.

Skete til en fest

Ifølge politiet skete knivstikkeriet omkring klokken 3 natten til lørdag. Her ankom en gruppe mænd til en fest i et hus. Et skænderi udviklede sig, og det ledte til knivstikkeriet. Senere kørte de væk i en bil, som politiet fortsat leder efter.

Politiet anholdt en af de mænd, som menes at stå bag knivstikkeriet, en times tid senere i Farstrup. Han skal fremstilles i grundlovsforhør senere lørdag og sigtes for farlig vold.

Efterforskningen er fortsat i gang, og politiet leder efter flere gerningsmænd.

Gerningsvåbnet blev fundet i nærheden af huset.

Opdateres ...