Knivdrama: Offer stukket i maven

Kniven gik gennem leveren, da en 21-årig mand fredag aften blev stukket i maven på Østerbro i København. Tre andre stik ramte ham på ydersiden af højre lår.

Det kom frem i Københavns Dommervagt lørdag eftermiddag, hvor to unge mænd på hhv. 22 og 25 år blev fremstillet og sigtet for drabsforsøg - subsidiært grov vold.

Mændene nægter sig skyldige. I retten var de begge iført blå joggingbukser mærket med 'Københavns Fængsler' og sorte sko. Den 22-årige havde en hvid, langærmet Armani-bluse på, mens den anden var i hvid t-shirt. Frisurerne var stort set ens med sort hår, der var klippet helt kort i siderne og lidt længere på toppen.

Offer i livsfare

Ifølge anklageren var den 21-årige i livsfare, da han blev hastet til traumecenteret på Rigshospitalet efter knivdramaet, der fandt sted ved 22.35-tiden.

Tre andre formodede - og endnu ukendte - gerningsmænd er stadig på fri fod. Den centrale efterforskningsleder ved Københavns politi oplyste tidligt lørdag morgen, at knivstikkeriet fandt sted tæt på værtshuset Lumskebuksen på Lersø Parkallé.

- Der sker det, at der kommer en person løbende, og så er der fem personer, der løber efter ham. Så opstår der noget tumult, og han bliver slået og sparket og stukket tre gange med kniv, sagde Kenneth Jensen.

Anholdt på Vestegnen

Flere personer sad i nærheden og så fodbold-EM til et storskærmsarrangement og bevidnede derfor episoden.

Efter at have afhørt vidner og efterforsket ved gerningsstedet fandt politiet frem til to køretøjer, som var 'relevante for sagen'.

- Der sker så det, at det ene køretøj bliver truffet med to personer i ude på Vestegnen klokken 02.12 i nat, sagde den centrale efterforskningsleder.

I retten ønskede den 22-årige ikke af aflægge forklaring. Den 25-årige var til gengæld indstillet til at svare på spørgsmål. Via sin forsvarer meddelte han, at han intet kender til knivepisoden. Hans forklaring får offentligheden dog ikke indsigt i, da dommeren på anklagerens anmodning valgte at lukke døren.