Knivmordet på Jonas: Løslader sigtet 17-årig

En drabssigtet 17-årig mand er blevet løsladt efter et retsmøde bag lukkede døre i Roskilde.

Han er sigtet for at have været med til at slå Jonas Niels Frederik Drewsen ihjel med adskillige knivstik. Det skete i forbindelse med et dramatisk angreb sidste efterår i ofrets rækkehus i Gundsømagle nord for Roskilde.

Den unge mands forsvarer, Thomas Philip, og John Catre Nielsen, anklager i Midt- og Vestsjællands Politi, bekræfter, at dommeren besluttede at sætte teenageren på fri fod. Det skete på forsvarerens begæring.

- Uddybe det nærmere kan jeg jo ikke. Men jeg kan da sige, at min klient nægter sig skyldig i drab, siger forsvareren.

Jonas Drewsen var sammen med sin kæreste (til højre), da maskerede mænd angreb den 31-årige mand i hans rækkehus. Privatfoto

Trio sigtet for drab

Den sigtede teenager opholder sig stadigvæk i arresten. Det gør han, fordi anklageren på stedet kærede løsladelsen af ham til landsretten.

Ekstra Bladet erfarer, at sagens akter fylder omkring 1800 sider, og skal Østre Landsret igennem en stor del af det materiale, kan kæremålet trække ud.

Tre personer er sigtet for i forening at have dræbt den 31-årige førtidspensionist, men de nægter sig alle skyldige.

Det drejer sig udover den nu løsladte teenager om en anden 17-årig mand og en 25-årig, der tidligere har været en del af kredsen omkring rockergruppen Bandidos MC. De sidder begge varetægtsfængslet på en begrundet mistanke om at være skyldige.

Ofret: 'Ring 112'

Det dødbringende overfald skete torsdag 17. september sidste år omkring klokken 22.45.

Jonas Drewsen blev ifølge politiet ramt adskillige gange af stik i benene, kroppen og i den ene side af halsen. Han blev kort efter fundet i live af naboer, men døde på stedet samme aften.

'Hjælp, jeg er stukket - ring 112' nåede han ifølge øjenvidner at råbe, før han mistede bevidstheden.

Den ældste af de tre drabssigtede mænd var prøveløsladt, da han blev anholdt dagen efter drabet i Gundsømagle.

Den nu 25-årige mand blev i 2018 idømt tre år og ti måneders fængsel for sin medvirken til tyveriet af en pengeautomat med 1,5 million kroner i Nykøbing Sjælland.

Jonas droppede misbrug

Jonas Drewsens forældre har tidligere i Ekstra Bladet åbent fortalt, at deres nu afdøde søn havde en kriminel fortid og en overgang havde et misbrug af hash og alkohol, som han angiveligt havde lagt bag sig.

Familien har ingen idé om, hvorvidt det kan have spillet en rolle i drabssagen.

De efterladte ved heller ikke, hvad der kunne være motivet hos den eller de personer, der opsøgte og overfaldt deres yngste søn.

