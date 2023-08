Knivoffer påkørte cyklist

Alvorligt tilskadekommen mand sad bag rattet i taxi på vej mod hospitalet og kom til at påkøre en cyklist

En 38-årig mand blev stukket flere gange med kniv på Nørrebro i København. Trods alvorlige skader formåede han selv at sætte sig bag rattet i en bil, nærmere bestemt en taxi, og køre mod Rigshospitalet. Men undervejs kom han til at påkøre en cyklist.

Sådan lyder det fra Københavns Politi, da Ekstra Bladet fredag igen har spurgt politiet til flere episoder, som fandt sted i går torsdag.

Da kunne Ekstra Bladets fotograf konstatere, at politiet var i området omkring Stengade på Nørrebro. Kriminalteknikere og hundepatruljer afsøgte flere steder torsdag eftermiddag.

Politi et af de steder, hvor man undersøgte spor efter et knivstikkeri. Foto: Kenneth Meyer

Men på det tidspunkt ville politiets vagtchef alene sige:

- Vi er fremme med passende styrker, og vi undersøger et mistænkeligt forhold.

Politiet rykker ud til mistænkeligt forhold

Politiet var til stede flere steder i efterforskningen af knivstikkeriet, hvor en 38-årig mand blev såret. Foto: Kenneth Meyer

Tidligt på dagen havde Ekstra Bladets reporter passeret Møllegade, hvor der holdt politi og en ambulance, og hvor flere vidner blev grundigt afhørt. En betjent tog blandt andet billeder af glasskår på cykelstien. Og begivenhederne har vist sig at hænge uløseligt sammen.

Politi og ambulance på stedet, hvor en cyklist blev påkørt. Foto: Ekstra Bladet

Københavns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at de i går var til stede ved Stengade og i Folkets Park på Nørrebro i forbindelse med et muligt knivstikkeri, der skulle have fundet sted i området.

- Kort før klokken ni var en 38-årig mand ankommet til Rigshospitalet alvorligt tilskadekommen, da han var blevet tildelt flere knivstik. Manden var selv kørt til Rigshospitalet. Undervejs havde han ved Møllegade/Nørrebrogade påkørt en cyklist, som dog ikke kom alvorligt til skade, lyder det fra politiet.

Københavns Politi meddeler, at der ikke er foretaget anholdelse i sagen om knivstikkeriet, og den efterforskes fortsat.

Politiet fortæller supplerende til Ekstra Bladet, at de har talt med den forurettede mand, men at de af hensyn til efterforskningen ikke ønsker at komme det nærmere.

- Er der mistanke om, at knivstikkeriet har relation til et bandemiljø?

- Det er for tidligt at udtale sig om, men det indgår i efterforskningen at få det afdækket, lyder svaret fra politiet.

Københavns Politi hører gerne fra vidner, der kan havde set noget mistænkeligt i området omkring Stengade torsdag morgen omkring kl. 8.30. Vidner kan kontakte politiet på tlf. 1-1-4.