Knivoverfald i Odder: Tre personer anholdt

To personer er fortsat efterlyst

Et voldsomt drama udspillede sig i Odder midtby natten mellem fredag og lørdag.

Her blev en 32-årig mand stukket flere gange med kniv og fik så alvorlige skader, at han efterfølgende blev indlagt på Skeby Sygehus i kritisk tilstand.

Lørdag blev tre personer anholdt for overfaldet på Aabyegade.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Chris Mose til Ekstra Bladet.

Fremstilles i grundlovsforhør

- Vi har anholdt tre personer, som skal fremstilles i et grundlovsforhør søndag. Tidspunktet er dog ikke fastlagt endnu, siger han.

Vagtchefen ønsker ikke at oplyse nærmere detaljer omkring, hvad personerne er blevet sigtet for.

Ifølge Østjyllands Politi fandt knivoverfaldet sted i forbindelse med et slagsmål omkring klokken 03.33. Det er dog endnu uklart, hvad de involverede ragede uklar over.

Efter overfaldet var et mindre område omkring Aabyegade afspærret i frem til lørdag eftermiddag.

Det skete, da politiets efterforskere og teknikere arbejdede på stedet.

Efterlysning

Lørdag aften udsendte en efterlysning af to personer, som ifølge vagtchefen søndag morgen fortsat er efterlyst.

Den ene hedder Thomas Espensen og er 30 år. Han beskrives som dansk af udseende og er 134 centimeter høj.

Den anden mand hedder Alex Kris Hansen og er 26 år. Dansk af udseende, 176 centimeter høj, spinkel og har halvlangt blond hår.

Politiet har tidligere skrevet i en pressemeddelelse, at slagsmålet menes at være en del af et internt opgør, som dog ikke vedrører bandemiljøet.

De søger stadig vidner til overfaldet, og ligger mand inde med oplysninger, bedes man kontakte politiet på 114.