Knivoverfald i Odder: Tre personer sigtet for drabsforsøg

Tre mænd er sigtet for at have forsøgt at slå en 32-årig mand ihjel i Odder natten til lørdag. Derudover er to mænd fortsat efterlyst i forbindelse med sagen.

Det oplyser politikommissær Mikael Larsen fra Østjyllands Politi.

Den forurettede er søndag formiddag fortsat i kritisk tilstand som følge af de knivskader, han fik i forbindelse med overfaldet.

De tre, der er anholdt, fremstilles søndag formiddag i et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi i en døgnrapport.

Her skal en dommer tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle dem.

Inden retsmødet har de tre mænd på 24, 20 og 18 år ikke ønsket at udtale sig til politiet om sagen. I retten nægter de sig ifølge Aarhus Stiftstidende skyldige i den alvorlige sigtelse, som søndag er læst op i byretten.

Af den fremgår det, at en gruppe mænd på forhånd havde aftalt at stikke den 32-årige ned. Der var ifølge Aarhus Stiftstidende formentlig seks gerningsmænd, og sammen omringede de den 32-årige, som blev stukket seks gange med den medbragte kniv.

Søndag formiddag oplyser politikommissær Mikael Larsen, at de fem personer - de tre anholdte og de to efterlyste - alle er kendt af politiet i forvejen.

De efterlyste er begge danske af udseende, og den ene er 134 centimeter høj og er 30 år, mens den anden beskrives som 26 år, 176 centimeter høj, spinkel og med halvlangt blond hår.

De tilhører en gruppering. De er ikke en bande, men ifølge politiet en gruppe af personer, som holder sammen, og det gjorde de angiveligt også, da der var nogle uoverensstemmelser, som natten til lørdag endte i knivstikkeriet.

Den 32-årige er ifølge Mikael Larsen ikke en del af en gruppering, men han er derimod en del af miljøet i Odder, lyder det.

Han fik flere stik i forbindelse med overfaldet, og han er blevet indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby til behandling for skaderne.