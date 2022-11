Knivoverfald i parken: Tre mænd dømt

Tirsdag blev tre unge mænd dømt for groft røveriforsøg i Ørstedsparken i maj, hvor to mænd på 36 og 16 år blev stukket ned med kniv

Tre mænd på 16, 18 og 19 er skyldige i at have overfaldet en 36-årig mand med slag, spark og knivstik i Ørstedsparken natten til den 8. maj i Ørstedsparken. Sådan lød rettens afgørelse tirsdag i Københavns Byret.

Mens alle tre mænd blev kendt skyldige i groft røveriforsøg, blev den 18-årige som den eneste dømt for at føre kniven, som udover den 36-årige også ramte den 16-årige medgerningsmand to gange i ryggen.

Overfaldet kostede 1,5 års fængsel for knivoverfald og røveriforsøg til den 18-årige, 1,5 års fængsel for røveriforsøg under prøveløsladelse for et andet røveri til den 19-årige, mens den 16-årige fik seks måneder, hvoraf de fire måneder er betingede grundet hans alder.

Derudover er de alle tre dømt for falsk anmeldelse til politiet, som de kontaktede efter overfaldet med dækhistorien, at de selv var blevet udsat for et groft overfald af to opdigtede gerningsmænd.

Politifolk på stedet efter overfaldet den 8. maj. Foto: Kenneth Meyer

'Kom med dine ting'

Det var omkring 04:15 ved en bænk i Ørstedsparken, at de tre teenagere gik imod den 36-årige mand for at frarøve ham sine genstande. 'Kom med dine ting' skulle de have formanet ham, hvilket førte til et dramatisk slagsmål, hvor manden forsøgte at forsvare sig.

Offeret blev slået og sparket, hvor til sidst den 18-årige trak sin kniv og stak ud efter manden. Her fik han stukket offeret i knæet og snittet ham i ansigtet og på den ene finger, inden det lykkedes den 36-årige at flygte fra stedet.

Det var også under slagsmålet, at den 18-årige ved en fejl fik tildelt sin egen kammerat to knivstik i ryggen, der sendte ham på hospitalet med livstruende skader.

- Jeg ville hjælpe min ven, men så endte det med, at jeg sloges med ham (red. den 36-årige). Så tager jeg kniven og stikker. Da (red. den 16-årige) prøvede at bryde det op mellem os, kom jeg til at stikke ham. Det var en fejl, forklarede den 18-årige i retten.

Var i 'hopla'

Ifølge de tre dømte var overfaldet uforsætligt og ment som drengestreger, da de henvendte sig til den 36-årige mand, der tilfældigvis passerede dem i Ørstedsparken på vejen hjem fra byen. De forklarede, at slagsmålet begyndte, da offeret valgte at slå fra sig.

Den 18-årige forklarede dog også, at den yngre kammerat havde været i 'hopla' den aften, og at det derfor lå i kortene, at der kunne ske et slagsmål.

På baggrund af de dømtes vidneforklaringer blev retten ikke meget klogere på, hvem der indledte balladen, da den 16-årige og den 18-årige anvendte lejligheden til at pege fingre ad hinanden.

Ikke desto mindre fandt retten, at de tre, der alle er tidligere straffet, på lige fod har taget del i det grove røveriforsøg, selvom retten ikke fandt det bevist, at den 19-årige og 16-årige var klar over, at den 18-årige bar kniv den pågældende aften.