Krimi ... 23. nov. 2022 kl. 07:02

Knivstik og tilsvining før hooligan-krig i Brøndby

Konflikten mellem de to hooligan-grupperinger 'BHD' og 'Fri Sport' kan knyttes til et knivstik i hjertet på en mand på et diskotek i København, anklager om stikkeri og gnidninger mellem Satudarah og Bandidos