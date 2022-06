Knivstik: Politi massivt til stede

Torsdag morgen har politiet afspærret dele af bymidten i Vejgaard.

Her er der sket et knivstikkeri i Aalborg-bydelen natten til torsdag. Billeder fra stedet viser, at politiet er massivt til stede.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få fat på Nordjyllands Politi, men det er ikke lykkes.

Til Nordjyske bekræfter vagtchef Ole Buus dog, at man er til stede til et knivstikkeri.

- Vi er travlt beskæftiget derude lige nu, lyder det kortfattet.

Derfor er der heller ikke meldinger om status på offeret, eller om hvorvidt der er anholdte i sagen eller ej.

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Opdateres ...