Voldeligt opgør har rod i bandemiljø, vurderer kilder over for Ekstra Bladet

Ekstra Bladet

En episode, hvor to personer natten til onsdag blev stukket med kniv i Odense, trækker ifølge Ekstra Bladets oplysninger direkte tråde til en sag, hvor en 19-årig mand blev blev skudt 19. februar i år.

Det vurderer kilder med indsigt i det kriminelle indvandrerbandemiljø over for Ekstra Bladet. En 23-årig er fængslet i drabssagen, men det har ikke fået gemytterne til at dæmpe sig.