Knivstik var internt opgør

29-årig stukket med kniv på Christiania tirsdag aften, han meldes uden for livsfare

Tirsdag aften blev en 29-årig mand knivstukket på Christiania. Efterfølgende blev manden blev fundet ved den gamle hovedindgang til fristaden på hjørnet af Prinsessegade og Bådsmandsstræde.

- Vi fik melding om sagen kl. 19.24. I forbindelse med efterforskningen afspærrede vi et større område, fortæller Brian Belling, leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet, Københavns Politi.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kom offeret alvorligt til skade, og de påførte skader var langtfra af overfladisk karakter, men det vil Brian Belling ikke bekræfte.

Han fortæller, at offeret blev kørt på sygehuset, og at han nu er uden for livsfare.

I forbindelse med efterforskningen afspærrede politiet flere områder på Christiania. Foto: Kenneth Meyer

Video: Local Eyes Agency



Kilder med indsigt i sagen fortæller til Ekstra Bladet, at der angiveligt var tale om et internt opgør imellem personer med tilknytning til miljøet omkring Pusher Street. Striden skal ifølge kilderne bunde i en strid om et mindre pengebeløb. Måske endda helt ned til 100-200 kr, forlyder det.

Både offeret og gerningsmanden har direkte tilknytning til hver sin bod i den verdensberømte hashgade, erfarer Ekstra Bladet.

Disse oplysninger vil Brian Belling ikke bekræfte.

- Foreløbigt har vi ikke anholdt en mulig gerningsmand, siger Belling.

Han ønsker ikke uddybe et muligt motiv.

- Offeret er kendt af politiet i forvejen, tilføjer han.