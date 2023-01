Knivstikkeri: 33-årig er kommet alvorligt til skade

Tirsdag aften er politiet til stede på Amager, da en person er kommet alvorligt til skade efter et knivstikkeri.

Københavns Politi bekræfter episoden over for Ekstra Bladet.

- Vi fik først en anmeldelse klokken 21.17, men da vi kørte derud, var der ikke noget.

- Klokken 21.40 fik vi en anmeldelse om en person, der havde meldt sig selv til Amager Hospital. Vedkommende er kommet til skade af noget, der ligner knivstik, lød det fra vagtchef Espen Godiksen tidligere på aftenen.

33-årig udsat for knivstik

Til Ritzau oplyser politikredsen, at der er tale om en 33-årig mand, der har været udsat for et knivstikkeri, og at manden er 'alvorligt tilskadekommen'.

Politiet har ikke foretaget nogle anholdelser endnu, men efterforsker sagen i området.

- Vi tror, at gerningsstedet er omkring Hedegaardsvej på Amager, hvor vi er til stede lige nu.

Ekstra Bladet følger sagen ...