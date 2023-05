Knivstikkeri i Fælledparken: En anholdt og sigtet

Fejringen af sidste skoledag i Fælledparken fik onsdag en brat ende, da to unge mænd blev stukket med kniv.

Politiets efterfølgende arbejde ledte til anholdelse af en mand, som nu er sigtet i sagen.

Det oplyser efterforskningsleder Anders Frederiksen ved Københavns Politi.

- Vi har anholdt en på stedet i går. Pågældende er løsladt igen. Han er sigtet, men for nuværende har vi ikke vurderet, at der er grundlag for fremstilling, siger han til Ekstra Bladet.

Manden er konkret sigtet for kvalificeret vold.

De forurettede er to unge mænd på 17 og 21 år. Onsdag kunne vagtchef Henrik Stormer fortælle, at de ikke var alvorligt tilskadekommet.

Begge er nu blevet afhørt og behandlet for knivstikkeriet.

- De er ikke i livsfare, og de er ved fuld bevidsthed, siger efterforskningsleder Anders Frederiksen torsdag morgen.

Han oplyser, at politiet er færdige med at arbejde i Fælledparken, men at sagen fortsat efterforskes.

Foto: Kenneth Meyer