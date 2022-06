Knivstikkeri i København: En kritisk såret

Ordensmagten arbejder i skrivende stund på højtryk på Peter Sabroes Gade i Københavns Sydhavn, efter en person er blevet stukket med kniv.

Det fortæller Leif Hansen, der er vagtchef ved Københavns Politi.

- Der har været noget knivstikkeri derude. Vi er fortsat ved at gøre klar til at lukke det hele af. Der er en del mennesker, vi skal have styr på, siger vagtchefen.

Der er lige nu afspærret ved P. Knudsens Gade i indadgående ved Sjælør Boulevard. Gaden kommer til at være spærret i en længere tid, da politiet gør klar til at afsøge området med hunde.

Foto: Kenneth Meyer

En person er kommet alvorligt til skade, fortæller vagtchefen.

- Det er altid farligt, når det er med knive, og vi har et offer, hvor meldingen er, at det er kritisk med blødning, siger Leif Hansen.

Politiet kan ikke oplyse konkret, hvad det betyder, eller om offeret er i livsfare. Derudover oplyser ordensmagten, at de fortsat ikke har nogle anholdte.

- Vi leder efter en gerningsmand, som vi formoder, er stukket af på cykel, siger Leif Hansen.

Et dramatisk knivstikkeri udspillede sig onsdag aften i Sydhavnen. Foto: Kenneth Meyer

Alderen på forurettede er for nuværende ukendt, og vagtchefen fortæller i samme ombæring, at de vil være til stede derude i en rum tid.

- Vi har en del mennesker, som vi skal snakke med. Vi antager, der er en del vidner, da det er et tæt bebygget område.

Politiet afspærrer i større område i forbindelse med deres efterforskning. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen ...