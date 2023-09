Knivstikkeri i S-tog: Person anholdt

Nordsjællands Politi er onsdag aften til stede på Hillerød Station, hvor de efterforsker et knivstikkeri.

Det oplyser politikredsen på det sociale medie X.

Her skriver de også, at de har anholdt den formodede gerningsperson.

'Vi beder folk i området om at følge politiets anvisninger.'

Til Ritzau oplyser vagtchef hos Nordsjællands Politi David Buch kort før midnat, at det er en 39-årig mand, der er blevet stukket med kniv inde i selve S-toget. Manden er uden for livsfare, men er kørt til Rigshospitalet.

Foto: Kenneth Meyer

Fremstilles i grundlovsforhør

Vagtchefen fortæller desuden, at den anholdte formodede gerningsmand fremstilles i grundlovsforhør torsdag.

Nordsjællands Politi oplyser, at togtrafikken på Hillerød Station har været indstillet i forbindelse med efterforskningsarbejdet. 22.20 oplyser de, at togene kører igen.

Her opfordrer de også til, at man henvender sig til BaneDanmarks psykolog, hvis man har været vidne til knivstikkeriet og har brug for krisehjælp.

Foto: Kenneth Meyer

