Knivstikkeri i Vollsmose i nat

Mandag aften blev to personer stukket med kniv i Birkeparken i Vollsmose.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Torben Jakobsen til Fyens Stiftstidende.

- Det viser sig, at to personer er blevet ramt af knivstik. De er begge kørt til Odense Universitetshospital (OUH) og er blevet behandlet. De er nu indlagt på et sengeafsnit, fortæller vagtchefen til Fyens Stiftstidende.

De to ofre er begge for lokalområdet. Det drejer sig om en 44 år og en 24 årig.

Politiet bevogtede også skadestuden ved OUH, for at sikre fred og ro på hospitalet og for at passe på de øvrige patienter.

Politiet er i fortsat i gang med at klarlægge hændelsesforløbet, hvorfor sagen er videregivet til efterforskningsafdelingen.

Politiet oplyser til Fyens Stiftstidende, at de i løbet af natten fik flere anmeldelser om uro i gaden i områderne omkring Vollsmose, men roen havde indfundet sig i gaden hver gang de dukkede frem.

Men klokken 23.59 var anmeldelsen altså alvorlig, hvor to personer var blevet stukket med kniv.

Tirsdag morgen har politiet forladt området.