Knivstikkeri på Amager

Københavns Politi er lige nu massivt til stede ved Knapmagerstien på Amager, hvor en ung mand søndag aften er har været udsat for et knivstikkeri.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Brix, til Ekstra Bladet.

- Der er en yngre mand i starten af 20'erne, der er blevet stukket med en kniv, fortæller Brix.

Han fortæller samtidigt, at det formentlig er i det ene ben og i overkroppen, at manden er blevet stukket.

Henrik Brix oplyser, at manden var ved bevidsthed, da politiet ankom.

- Det er jo altid alvorligt, når man er blevet stukket med en kniv, men vi vil lade lægerne vurdere, hvor alvorligt det står til, siger han.

I skrivende stund har politiet afspærret et område omkring knivstikkeriet, hvor episoden skal undersøges, og potentielle vidner skal findes.

Vagtchefen fortæller ydermere, at de fik anmeldelsen 20.05, og at de forventer at skulle være på stedet i et par timer endnu.

Hundepatruljer i gang ved Knapmagerstien. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Onsdag blev en 27-årig mand anholdt og sigtet for et skuddrab på et tilsyneladende tilfældigt offer i marts i Viby ved Aarhus. Hør mere i ugens 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app