Knivstikkeri på asylcenter

Mandag aften blev to unge mænd stukket med kniv på Asylcenter Avnstrup i Hvalsø. To personer er anholdt, og den ene er tirsdag fremstillet i grundlovsforhør

En konflikt på Asylcenter Avnstrup udviklede sig dramatisk mandag aften, hvor to personer blev stukket af kniv i forbindelse med et slagsmål mellem en gruppe unge mænd.

- Der var en episode derude, hvor nogle personer var oppe at toppes, og i den forbindelse er der blevet brugt en kniv, og to personer er blevet stukket. To personer er efterfølgende anholdt, siger Emil Grønning, der er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Ifølge vagtchefen var der tale om fire unge mænd, angiveligt i starten af 20'erne, der var endt i konflikt på asylcentret, hvor de bor.

De to tilskadekomne var til behandling på hospitalet, men ingen af dem er i kritisk tilstand, oplyser vagtchefen.

Intet motiv

Den ene af de to anholdte blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

Politiet efterforsker fortsat sagen, og den anden anholdte forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag, men det er endnu usikkert hvornår.

Politiet har endnu ingen formodninger om, hvad konflikten handlede om.

- Det er foregået mellem beboerne på asylcentret, men vi har endnu ikke noget motiv for, hvorfor de er blevet uvenner indledningsvis, siger vagtchef Emil Grønning.