Knivstikkeri på campingplads

Midt- og Vestjyllands Politi efterforsker mandag et knivstikkeri på en campingplads

Syv udenlandske mænd har mandag formiddag været involveret i et større slagsmål og knivstikkeri på en campingplads syd for Skive.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I alt kom fem til skade i slagsmålet. Heraf skulle tre opereres, mens to kunne nøjes med at blive tilset på skadestuen. Alle tilskadekomne er uden for livsfare. Det fortæller vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Poiti Sune Espersen til Ekstra Bladet.

Han oplyser desuden, at politiet er i gang med at undersøge og afhøre de mænd, der er i fysisk stand til det.

- Vi mangler endnu at lægge os fast på forløbet, men vi arbejder henover aftenen på at sikre beviser samt snakke med mændene, der har været involveret, siger Sune Espersen til Ekstra Bladet.

Østeuropæiske sæsonarbejdere

Vicepolitiinspektøreren oplyser desuden, at de syv mænd alle er fra det samme østeuropæiske land, men hvilket vil han ikke komme nærmere. Mændene er aldermæssigt i 20'erne og 30'erne.

De syv østeuropæere befandt sig på campingpladsen, da de har sæsonarbejde i Danmark.

- Vi ved, at de har mødtes derude, og af en eller anden årsdag har det udviklet sig til slagsmål. En del af dem bor i hvert fald på campingpladsen, men jeg kan ikke sige, om det er alle, siger Sune Espersen.