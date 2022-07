Knivstikkeri på Frederiksberg

Københavns Politi har onsdag middag fået en anmeldelse om et knivstikkeri

Klokken 11.53 modtog København Politi en anmeldelse om et knivstikkeri.

Det er sket på Jernbane Allé ikke langt fra Flintholm Station.

- En person fra 1996 er tilskadekommen efter at være blevet ramt af knivstik, oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Men han er ikke i kritisk tilstand.

Politiet har spærret af derude og er lige nu tilstede for at lave undersøgelser og afhøre vidner. Der er endnu ikke foretaget anholdelser.

Som følge af politiets arbejde har metroen ved Flintholm Station ikke kørt. Af Metroens hjemmeside fremgår det nu, at alle linjer kører efter planen.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad der er gået forud for knivstikkeriet, oplyser politiet.

