Knivstikkeri på station: Mand alvorligt tilskadekommen

En mand er kommet alvorligt til skade efter et knivstikkeri på Jyllingevej Station i København

Der er torsdag morgen sket et knivstikkeri på Jyllingevej Station, hvorfor togdriften er indstillet. En 32-årig mand er alvorligt tilskadekommen, og tre personer er blevet anholdt

Torsdag morgen er politiet til stede ved Jyllingevej Station, hvor der er sket et knivstikkeri.

Det oplyser vagtchef hos Københavns Politi Espen Godiksen til Ekstra Bladet.

Knivstikkeriet fandt sted kort efter klokken 7.30, og politiet er nu i gang med at foretage tekniske undersøgelser på stedet. Kort efter klokken 9 oplyser politiet, at de har anholdt tre personer.

Foto: Kenneth Meyer

Sigtet for drabsforsøg

- Vi har fundet en fyr derude, født i 1990. Han er alvorligt tilskadekommen og indbragt til Rigshospitalets Traumecenter, fortæller vagtchefen til Ekstra Bladet.

På Twitter skriver politikredsen klokken 9.15, at de har anholdt to mænd og en kvinde, som alle er blevet sigtet for drabsforsøg. De er ligesom offeret polske statsborgere.

I forbindelse med politiets arbejde er der opsat afspærringer i området omkring stationen.

Vagtchefen fortæller, at politiet ikke har mistanke om, at knivstikkeriet skulle være knyttet til de knivstikkerier, der fandt sted i København mellem jul og nytår.

Påvirker togtrafikken

På grund af politiarbejdet kører der ingen S-tog mellem Vanløse Station og Husum Station.

Det oplyser DSB på deres hjemmeside.

Specifikt påvirkes linje C, der torsdag morgen kører mellem Frederikssund og Husum og igen mellem Klampenborg og Vanløse/Valby.

Linje H kører mellem Østerport og Vanløse.

DSB oplyser, at der er bestilt togbusser.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at betjente har samlet to knive op fra skinnerne. Foto: Kenneth Meyer

Politiet er i gang med at foretage tekniske undersøgelser. Der bruges også politihunde til at søge efter spor. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen ...