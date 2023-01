Knivstikkeri skete i supermarked: 21-årig alvorligt såret

Politiet måtte rykke ud til knivstikkeri to steder i København fredag aften.

To personer blev ramt af kniv på Nørrebro i København, kunne Martin Kajberg, som er vagtchef hos Københavns Politi, oplyse kort før klokken 20 fredag aften.

- Der er anmeldelse om knivstikkeri på Nørrebrogade 53, og vi konstaterer, at der er to personer, som er blevet stukket med kniv, sagde han.

Alvorligt såret

Bjarke Dalsgaard, som er vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, uddyber klokken 22.30 over for Ritzau, at der er tale om en 21-årig mand og en 23-årig mand.

Den 21-årige er alvorligt tilskadekommen.

- Efterforskningen tyder indtil videre på, at gerningsmændene går efter den 21-årige, siger han.

Fredag aften var en længere strækning på Nørrebrogade afspærret af politiet efter en knivstikkeri, der efterlod to sårede. Foto: Kenneth Meyer

Skete i supermarked

Knivstikkeriet er sket i et supermarked. Det er stadig tidligt i efterforskningen, men ifølge Bjarke Dalsgaard tyder det på, at den 23-årige mand snarere er et tilfældigt offer.

Politiet ved ikke, om de to forurettede har kendt hinanden, men det tyder det ikke umiddelbart på.

Der er ingen anholdte i forbindelse med det knivstikkeri, og politiet efterforsker bredt.