Knivstikkeri: To mænd sigtet for drabsforsøg

To mænd vil i eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør i sag om knivstikkeri i Haderslev

En 41-årig mand og en syv år yngre mand bliver klokken 13.00 fremstillet i grundlovsforhør i retten i Sønderborg.

De to mænd fra området omkring Haderslev er begge sigtet for forsøg på manddrab i forbindelse med et voldsomt knivstikkeri.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det første alarmopkald i sagen løb ind hos vagtcentralen mandag klokken 16, og politiet nåede hurtigt frem til, at to yngre mænd var blevet stukket med kniv.

Den ene var en overgang i livsfare, men er nu kommet sig så meget, at også han forventes at kunne møde op til afhøring i retten.

Ikke tråde til bandemiljø

En tredje involveret mand er et af de to ofre i sagen, men han er ikke sigtet for drabsforsøg.

Politiet har ingen mistanke om, at det skete er banderelateret eller har forbindelse til det skyderi, der i sidste uge udspillede sig i Haderslev.

Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre ved grundlovsforhøret. Derfor har Syd- og Sønderjyllands Politi ikke yderligere informationer om knivstikkeriet i Haderslev.

Mand anholdt efter knivstik-episode