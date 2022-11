Knivstikkeri ved børnehave

Området omkring Irma ved Emdrupvej er blevet afspærret af Københavns Politi i forbindelse med en episode, hvor en yngre person er blevet angrebet med en kniv. Det oplyser Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

- Kl. 14.36 får vi anmeldelse om uorden ved Irma på Emdrupvej, så vi rykker ud og finder en person, der er blevet udsat for et knivstikkeri, hvor personen er blevet ramt af flere knivstik, oplyser Henrik Brix, der er vagtchef ved Københavns Politi.

- Vi har ikke fundet noget andet end den forurettede på gerningsstedet, der blev kørt på hospitalet. Knivofferets tilstand er derfor endnu ukendt, siger Henrik Brix til Københavns Politi.

De fremmødte betjente og politihunde er især opmærksomme på frisøren Stjerneklip. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge Ekstra Bladets fremmødte journalist havde Københavns Politi markeret frisørsalonen Stjerneklip med ekstra politiafspærring. Politi- og politihundenes opmærksomhed var især rettet på området omkring frisøren, der ligger skråt overfor Irma på Emdrupvej.

Kort efter angrebet blev den forurettede fragtet til hospitalet i en ambulance, hvor det endnu er uvist, hvilken tilstand forurettede er i

Rystede forældre

Ekstra Bladet er til stede ved politiafspærringen og kan bekræfte, at knivstikkeriet har fundet sted lige ved en børnehave, hvor flere forældre fredag var kommet for at hente deres børn.

- Det er skræmmende, sagde en kvinde til Ekstra Bladet, der var på vej hjem fra at hente sit barn fredag eftermiddag,

Politiet afsøger også arealet omkring børnehaven for at sikre sig, at der ikke var blevet kastet noget ind over.

Foto: Kenneth Meyer



Afspærret på ubestemt tid

Politiet er for nuværende massivt til stede med hunde for at afsøge området, der er lukket af, så politiet kan undersøge området i ro og mag.



- Vi kan desværre ikke give nogen tidshorisont på vores efterforskning på gerningsstedet, der derfor vil være spærret af på ubestemt tid.

Politiet leder med lys og lygte efter gerningsmanden eller gerningsmændene, der flygtede fra gerningsstedet efter knivstikkeriet. Politiet har for nuværende ikke andre informationer, end at hvem end der udførte angrebet var iført sort tøj.