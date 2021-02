Knivstikkeri ved Fields

Politiet er lige nu talstærk til stede ved Burger King ved Field's på Amager, efter de fik en anmeldelse om knivstikkeri ved fastfood-restauranten.

Det bekræfter vagtchef ved Københavns Politi Jess Voldager.

- Vi er fremme med masser af politi. Vi er ved at undersøge, hvad der præcis er forløbet. Det er for tidligt at sige noget omkring det nu.

Ifølge Jess Voldager er i hvert fald to personer involveret i slagsmål og knivstikkeri, og man er lige nu ved at undersøge for tilskadekomne.

- P.t. har vi ikke kontakt til nogen tilskadekomne, men vi har fået anmeldelser om, at der er nogen, der har gået rundt med blod på tøjet.

- Vi efterforsker rigtig bredt og er fremme med rigtig mange styrker og har en indsatsleder på, og så arbejder vi os ind på, hvad der er sket.

Københavns Politi fortæller, at der er anholdt en mand i besiddelse af en kniv på stedet