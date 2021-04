Knivstikkeri ved McDonald's

Tirsdag aften er Københavns Politi kaldt til McDonald's på hjørnet af Ellebjergvej og Gammel Køge Landevej i Valby, fordi en mand er blevet stukket med en kniv.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Der er fundet et person på stedet, som er blevet stukket med en kniv i maven, siger Henrik Stormer, der er vagtchef ved Københavns Politi.

Manden er blevet kørt på traumecenter og er stabil og uden for livsfare, oplyser politiet.

Vagtchefen oplyser, at det stadig er meget nyt, og at de er ved at undersøge, hvad der ligger til grund for det.

Politiet fik anmeldelsen klokken 18.24.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at området ved McDonald's er spærret af, og politiet arbejder på stedet. Der er en del politibiler til stede.

Ekstra Bladet følger sagen.

Opdateres ...

Foto: Kenneth Meyer