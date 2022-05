Knuste forældre råbte til politiet: - Grib nu ind!

Forældre ville storme skolen for at stoppe gerningsmanden, da politiet ifølge dem intet gjorde

Tirsdag trængte 18-årige Salvador Ramos ind på Robb Elementary School i den amerikanske by Usvalde.

Her skød og dræbte han 19 skolebørn og to lærere, før betjente fra USA's Boarder Control stormede ind og dræbte gerningsmanden.

Men kunne massakren været undgået? Politiet bliver nu undersøgt for deres rolle under ét af USA's værste skoleskyderier nogensinde.

Det tog mellem 40 minutter og en time for politiet at storme skolen, efter gerningsmanden først affyrede skud på området. Foto: Jordan Vonderhaar/Ritzau Scanpix

Handlede for langsomt

Det er nemlig kommet frem, at nogle betjente allerede var på Robb Elementary School, da Salvador Ramos gik ind. Her skulle han ifølge myndighederne have skudt mod en bevæbnet betjent.

Det er dog indtil videre usikkert, om ilden blev besvaret af betjenten, eftersom Ramos uden problemer trængte ind på skolen, hvor han barrikerede sig i et klasseværelse. I det klasseværelse skød og dræbte han alle 21 personer henover de næste 40 til 60 minutter.

Så lang tid tog det nemlig minimum, før politiet stormede lokalet, fortæller direktør for Texas Department of Public Safety, Steve McCraw.

Det får nu kritikken til at hagle ned over politiets tøven.

- Når alt kommer til alt, var politiet til stede. De handlede omgående, og de sikrede, at Ramos ikke kunne forlade klasselokalet, afvisser McCraw ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Rystede øjenvidner opfordrede gentagne gange politiet til at stoppe massakren. Foto: Marco Bello/Ritzau Scanpix

Magtesløse

Men den forklaring stemmer ikke overens med de meldinger, som kommer fra en far, der overværede tragedien.

- Grib nu ind! Grib nu ind!, råbte en kvinde ifølge Javier Cazares, som mistede sin datter Jacklyn.

Han fortæller videre til AP, at politiets stod lamslået uden for skolen, da han ankom til stedet. Derfor forsøgte han at få andre øjenvidner til at gå ind på skolen for at stoppe blodbadet selv.

- Mere kunne helt sikkert have været gjort. Der var flere af dem, og kun én af ham, siger Javier Cazares videre.

Videoer fra området uden for skolen bekræfter farens beretning.

- Der er allerede gået en time, og de kan stadig ikke få alle børnene ud, siger en person på en af videoerne, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flere forældre til børn på skolen stod samtidigt ifølge CNN i timevis til langt ud på aftenen og ventede på at få svar på, om deres børn havde overlevet eller ej.

Nogle af forældrene fortæller til mediet, at de måtte afgive DNA-prøver for at hjælpe myndighederne med at identificere børnene.