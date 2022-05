Knuste forældre ventede i timevis: Måtte give DNA-prøver

To dage før sommerferien skete det værst tænkelige på folkeskolen Robb Elementary School i Texas.

19 børn og mindst to voksne blev dræbt, da den formodede gerningsmand, 18-årige Salvador Ramos, iklædt skudsikker vest begyndte at skyde tilfældige mennesker på skolen.

Flere forældre til børn på skolen stod ifølge CNN i timevis til langt ud på aftenen og ventede på at få svar på, om deres børn havde overlevet eller ej.

Nogle af forældrene fortæller til mediet, at de måtte afgive DNA-prøver for at hjælpe myndighederne med at identificere børnene.

Flere forældre sad trøstesløse foran Ssgt Willie de Leon Civic Center, hvor nogle elever var blevet bragt hen efter skyderiet. Ritzau Scanpix

Den 18-årige formodede gerningsmand blev skudt og dræbt på gerningsstedet af politiet. Der er ingen andre mistænkte.

Salvador Ramos menes at have skudt sin bedstemor, inden han satte kurs mod folkeskolen.

Da han ankom til skolen, blev han i første omgang stoppet af skolens vagter, men det lykkedes ham alligevel at komme ind i bygningen, hvorefter han gik ind i flere forskellige klasselokaler.

Ifølge myndighederne bar han på en riffel og en rygsæk.

Den amerikanske præsident Joe Biden har reageret på skoleskyderiet. Her anfægtede han blandt andet våbenloven i USA.

- Alene det, at en 18-årig kan vade ind i en våbenforretning og købe to militærvåben, er bare rivende galt, sagde han blandt andet. Det kan du læse mere om her.