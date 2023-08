Der er sket et uheld på Amagermotorvejen i retning mod Avedøre.

Uheldet er sket på Kalvebodbroerne, og lige nu er venstre- og midterspor spærret.

Det skriver P4 Trafik på det sociale medie X.

Vagtchefen fra Københavns Politi fortæller til Ekstra Bladet, at der formodentligt er tale om to biler, men de har i skrivende stund ikke et overblik over situationen.

Opdateres...