På Køge Bugt Motorvejen er et spor spærret nær Ishøj

Et trafikuheld skaber fredag morgen tæt trafik på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning ved Ishøj.

Det fremgår således af Vejdirektoratets hjemmeside, at man skal forvente op mod 10 minutters forlænget rejsetid.

Københavns Vestegns Politi oplyser på Twitter, at et spor er spærret, og at bilister skal vise hensyn til hinanden.

I første omgang lød meldingen fra politiet, at der var tale om et alvorligt trafikuheld. Men kort efter skrev de, at ingen er kommet til skade i uheldet.

