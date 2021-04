Kø og langsom trafik på Østjyske Motorvej

Efter et uheld i trafikken var Østjyske Motorvej søndag eftermiddag helt spærret for trafik på en strækning i retning mod Aarhus, oplyser Vejdirektoratet.

Derfor er der nu en kort kø og langsom trafik mellem afkørsel 51 til Skanderborg N og motorvejskrydset ved Aarhus. Det fortæller vagthavende hos Vejdirektoratet, Brit Osted Nielsen.

- Et enkelt spor er åbent nu, og det vil påvirke trafikken en smule.

Sydøstjyllands Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at ingen personer kom alvorligt til skade.