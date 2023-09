Kø på flere motorveje efter uheld

Der er massive kødannelser på flere danske motorveje tirsdag eftermiddag.

Der er meldinger om massiv kø på E20 mellem Køge Vest og Infoteria Bjæverskov.

Det oplyser Vejdirektoratet på deres hjemmeside. Der forventes en forlænget rejsetid på 10-30 minutter på strækningen.

Køen er opstået efter et uheld tidligere tirsdag.

Motorring 3 spærret

E47 Motorring 3 var tidligere tirsdag eftermiddag spærret i sydgående retning mellem afkørsel 20 Gladsaxe og afkørsel 21 Frederikssundsvej.

Det skete efter et uheld på strækningen, oplyser Københavns Vestegns Politi på det sociale medie X.

Københavns Vestegns Politi fortæller til Ekstra Bladet omkring klokken 14.20, at alle vognbaner igen er åbnet.

Politikredsen oplyser, at der er meldinger om to tilskadekomne, der er kørt på hospitalet. Der er dog ikke meldinger om, at de skulle være kommet alvorligt til skade.

Der er fortsat kø på strækningen omkring uheldet i begge retninger, og Vejdirektoratet forventer en forlænget rejsetid på 10-30 minutter.

Uheld og afspærring

På E45 Østjyske Motorvej var to vognbaner tidligere spærret efter et uheld. Det skabte massiv kø på strækningen mellem Ejer Bavnehøj og afkørsel 53 Skanderborg S i nordgående retning.

Det fremgår af Vejdirektoratets hjemmeside.

Opdateres ...