Kø på motorvej efter bilbrand

Der udbrød onsdag morgen brand i en bil på Østjyske Motorvej mellem Horsens og Skanderborg.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Umiddelbart er der tale om en teknisk fejl på bilen. Meget mere ved vi ikke endnu, lige nu handler det om at få styr på trafikken derude, siger vagtchef Torben Wind.

Ingen personer er kommet til skade i branden, oplyser vagtchefen.

Kort før klokken 8.30 oplyste politiet på Twitter, at man har fået branden slukket, og at man forventer at have ryddet op på stedet omkring 8.40.

Efterfølgende oplyser Vejdirektoratet til Ekstra Bladet, at køen også er afviklet.

- Den er så godt som væk, der er en lille smule tæt trafik, men det er det hele, siger den vagthavende hos Vejdirektoratet, Britt Nielsen.