Kø på motorvej efter uheld

Et uheld på Holbækmotorvejen har skabt kø mandag eftermiddag

Der er mandag eftermiddag sket et uheld på Holbækmotorvejen.

Udfletningen mellem Kalundborgmotorvejen og Holbækmotorvejen i vestgående retning lige udenfor Holbæk var derfor tidligere helt spærret, og det var ikke muligt at køre fra Holbækmotorvejen over på Kalundborgmotorvejen.

Det bekræfter Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi overfor Ekstra Bladet.

Vejdirektoratet skriver på deres hjemmeside, at der forventes en forlænget rejsetid på 10-30 minutter på strækningen mellem Infoteria Torkilstrup og Holbæk.

Fire biler involveret

Martin Bjerregaard fortæller også, at fire køretøjer er impliceret i uheldet, men at der for nuværende ikke er meldinger om 'alvorlig, livstruende personskade'.

- Der er fire ambulancer til stede, og så venter vi på afspærrings-materiel fra Vejdirektoratet, oplyser han.

Politiet kender endnu ikke årsagen til uheldet.