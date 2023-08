København: Politiet massivt til stede ved hotel

Der er søndag formiddag et større politiopbud ved et femstjernet hotel i København

Søndag formiddag er et hav af politikøretøjer til stede ved det femstjernede hotel NH Collection på Strandgade i København.

Over for Ekstra Bladet oplyser vagtchef ved Københavns Politi Jonathan Wald, at politiet generelt er til stede i byen på grund af diverse 'arrangementer' i København. Han vil dog ikke kommentere årsagen til opbuddet ved hotellet konkret.

- Jeg kan generelt sige, at der er en masse arrangementer i København, og det er derfor, politiet er massivt til stede rundt omkring. Flere kommentarer har vi ikke til det, siger vagtchef ved Københavns Politi Jonathan Wald til Ekstra Bladet.

- Har det noget at gøre med et muligt statsbesøg?

- Det kan vi ikke sige noget om. Jeg kan kun gentage, at der er rigtig mange arrangementer i København, der skal løbe af stablen i dag. Og det er derfor, vi er til stede, som vi er, lyder det fra vagtchefen.

Blandt de mange arrangementer søndag er det store motionsløb Ironman Copenhagen, der blandt andet betyder, at Torvegade ved Strandgade ifølge Vejdirektoratet er spærret i begge retninger indtil klokken 12 søndag.

Se billeder fra stedet herunder ...

Betjente ved hotellet søndag. Foto: Kenneth Meyer

Flere civile køretøjer befinder sig på stedet søndag formiddag. Foto: Kenneth Meyer