Københavns Politi efterlyser formodet flugtbilist

En mand ved navn Elias Bech efterlyses for at have påkørt to cyklister.

Han er mistænkt for at være føreren af en bil, som har påkørt to cyklister i krydset mellem Nordre Fasanvej og Howitzvej på Frederiksberg.

Elias Bech skulle angiveligt have kørt op på cykelbanen og påkørt de to cyklister bagfra.

Flygtede fra stedet

Den ene cyklist kom alvorligt til skade, mens den anden slap billigere.

Bilisten flygtede efterfølgende fra stedet i en udlejningsbil af mærket Renault Zoe.

Københavns Politi vurderer, at det er Elias Bech, der har ført bilen, og søger oplysninger om, hvor han opholder sig.

Københavns Politi kan kontaktes på 114.