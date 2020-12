Købmand sigtet for ikke at bruge maske

Bekymret borger meldte også fodboldbørn til coronapolitiet, som dog her ikke så nogen grund til at skride ind

Er du den ansatte, som glemte værnemidler i købmandsbutikken, så send gerne en mail.

En ekspedient hos en købmand i Ringsted blev i går sigtet for at overtræde et af de danske coronapåbud.

Han bevægede sig rundt i kundeområdet i butikken uden at bruge hverken mundbind eller visir, fremgår det af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Ud over sigtelsen kan manden se frem til en bøde.

Politiet kontrollerede købmanden, fordi de havde fået en anmeldelse om det forbudte forhold.

Det er ikke kun på Ringsted-egnen, at borgere er bekymrede for, om coronareglerne bliver overholdt.

I Solrød ringede en borger til politiet og orienterede om, at der onsdag eftermiddag var fodboldtræning i gang på en kunstgræsbane med mange mennesker samlet.

Situationen var dog ikke mere alvorlig, end at børn deltog i lovlig fodboldtræning.

'Der var god afstand mellem grupperne og dermed ingen overtrædelser af forsamlingsforbuddet, idet der var tale om udendørs idræt,' oplyser politiet.

Midt- og Vestsjællands Politi kan i skrivende stund ikke oplyse, hvilken størrelse bøde der forventes at blive udskrevet i forbindelse med de fraværende værnemidler hos Ringsted-købmanden.

Det vides derfor heller ikke, hvorvidt det var selve indehaveren af forretningen eller en ansat, der begik coronabrøden.