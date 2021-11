Købte våben for at begå terror: 26-årig kendt skyldig

En 26-årig mand er efter at have købt våben af en PET-agent i dag blevet kendt skyldig i forsøg på terror ved Københavns Byret

En 26-årig mand er i dag ved Københavns Byret blevet kendt skyldig i at ville begå et eller flere terrorangreb.

Det sker, efter at han købte våben af en PET-agent, som han havde mødtes med gentagne gange, og som han troede var Islamisk Stat-sympatisør.

Den 26-årige var tiltalt sammen med en 27-årig mand, som er blevet frifundet for terror, men kendt skyldig for medvirken til våbenhandel, da han havde lånt den 26-årige penge.

Det vides endnu ikke, om mændene anker sagen.

Der er fortsat navneforbud i sagen, der kører ved Københavns Byret, og der skal nu tages stilling til strafudmåling.

Den 26-årige har igennem sagen nægtet sig skyldig og nægtet at være tilhænger af Islamisk Stat.

I højre hjørne ses den 26-årige. Billedet er fra et Team Dawah-arrangement. Ekstra Bladet sætter i podcasten 'Homegrown' fokus på netop Team Dawah. Foto: Slettet billedemateriale fra Team Dawahs Facebook-profil

Købte våben af PET-agent

11. december 2019 købte den 26-årige to pistoler af typen Glock og CZ75, lyddæmpere til begge våben og ammunition for 6800 kroner.

Personen, han købte våbnene af, var imidlertid en PET-agent. Efterretningstjenesten havde infiltreret en lukket gruppe i den krypterede beskedtjeneste Telegram, hvor de med en fiktiv profil foregav at være Islamisk Stat-støtter og fik kontakt til den 26-årige.

En PET-agent mødtes efterfølgende flere gange med den 26-årige. Sidste gang 11. december for at gennemføre våbenhandlen. På vej væk fra handlen med en taske indeholdende de to våben blev den 26-årige anholdt og har siden været varetægtsfængslet.

I løbet af retssagen har et vidne fra PET forklaret, at den 26-årige har sagt til ham, at han ville begå gentagne angreb, og at der derfor skulle være lyddæmpere på de to våben, som den 26-årige købte af samme PET-agent.

Den 26-årige har i retssagen erkendt at have købt de to våben, men har nægtet sig skyldig i at ville begå terror.

Team Dawah har fyldt i retssagen

Under retssagen mod den 26-årige mand har anklagemyndigheden haft et fokus på organisationen Team Dawah, og en højtstående medarbejder i PET har vidnet om deres vurdering af gruppen.

- PET vurderer Team Dawah som en islamistisk gruppe, der sympatiserer med Islamisk Stat, lød det.

Den 26-åriges advokat, Janus Malcom Pedersen, afviser, at hans klient er tilknyttet Team Dawah.

IS-propaganda på telefonen

Under retssagen er det kommet frem, at der blev fundet 55 videoer og 20 lydfiler på den 26-åriges telefon.

Videoerne indeholdt IS-propaganda, men anklagemyndigheden har i mange tilfælde ikke kunne fastslå, om den 26-årige selv aktivt havde downloaded dem.

En video, der er produceret af IS, var det dog muligt at fastslå, at han selv havde hentet. I videoen bliver der afspillet en nasheed, som er en form for a capella-sang, der ofte omhandler død og ødelæggelse. Denne sang lå også på den 26-åriges telefon.

Meme og honning har været centralt i sagen

PET har gennem en fiktiv profil en længere dialog med den 26-årige efter at have etableret kontakt til ham, og PET's agent mødes i alt fire gange med den 26-årige op til anholdelsen.

I korrespondancen sender den 26-årige et meme til den fiktive profil, hvilket har været et centralt element i sagen, da flere PET medarbejdere har vidnet i sagen og forklaret, at de tolkede memet som kodesprog for våben.

Memet indeholder forskellige billeder med teksten 'when girs sneeze' over en pistol med en lyddæmper, 'when boys sneeze' over en pistol uden lyddæmper og 'when dad sneeze' og et billede af en bombe.

Efterfølgende kommunikerer den fiktive profil og den 26-årige om et salg af honning, og det har også været centralt i sagen, da den 26-årige aftaler at købe bosnisk honning af PET-agenten.

Et vidne fra PET forklarede i retssagen, at han vurderede at honningen var en eufemisme og kodesprog for våben, men at de tog honning med til et af møderne, da de ville være sikre.

