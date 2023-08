Kødtyv knaldet

Personalet i en dagligvarebutik pågreb tirsdag en 28-årig mand, som forsøgte at stjæle oksetyndstege for over 2000 kroner

Den gik ikke.

En 28-årig mand blev tidligt tirsdag aften taget på fersk gerning, da han forsøgte at stjæle fem oksetyndstege i en dagligvarebutik i Rønnede.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Manden havde lagt stegene i en pose og var gået mod kassen uden planer om at betale de 2.200 kroner, kødet kostede.

Den 28-årige blev imidlertid standset af personalet, som slog alarm til politiet.

'Han indrømmede over for politibetjentene, at han havde haft til hensigt at droppe betalingen for kødet,' lyder det i døgnrapporten.

Manden blev sigtet for butikstyveri og løsladt igen.