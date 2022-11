Køkaos til morgen: Massevis af trafikuheld

Flere færdselsuheld på Sjælland her til morgen har givet kødannelse. Det seneste er nu sket på Holbækmotorvejen, hvor man kan forvente forlænget rejsetid

Der er sket flere uheld på Sjælland her til morgen, og det seneste er nu sket på Holbækmotorvejen mellem Kirke Sonnerup og rasteplads Torkilstrup.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at de er på stedet, og at der er sendt redningsmandskab derud. Der er desuden kun et farbart spor i indadgående retning.

Vejdirektoratet melder om tæt trafik på strækningen. De forventer stedet ryddet tidligst klokken 10.15.

Der er endnu ingen information om eventuelle personskader, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Uheld på uheld

Det er dog ikke det eneste sted, hvor der har været lagt op til tæt trafik og kødannelse på Holbækmotorvejen her til morgen. Det skyldes, at der er sket flere uheld på strækningen.

Bl.a. skete der også et uheld på strækningen mellem Baldersbrønde og Høje Taastrup, hvor to biler kørte sammen.

Københavns Vestegns Politi oplyste til Ekstra Bladet, at der var en del kødannelse på strækningen med en forlænget rejsetid på 30 minutter til følge, som også skyldtes et tidligere uheld.

Kødannelsen på strækningen afvikles.

Københavns Vestegns Politi oplyste til Ekstra Bladet, at alle involverede parter var uskadte.

Ikke det eneste sted

Det er dog ikke kun på Holbækmotorvejen, at der er sket uheld her til morgen på Sjælland.

Klokken 6 i morges ankom politi og redningsmandskab til et andet uheld på E55 Sydmotorvejen i nordgående retning ved Lellinge.

Her blev meldt om 45 minutters forlænget rejsetid på strækningen. Nu kører trafikken dog normalt igen.

Her blev der heller ikke meldt om nogen slemme personskader.