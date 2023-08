Køleskabsdrabet: Rigmands luksus-lejlighed til salg

Drabsmistænkt millionær har nu sat sin herskabslejlighed i indre København til salg, næsten et år efter hans danske kæreste blev fundet skudt i et køleskab i Sydfrankrig

Nedturen ser endnu engang ud til at fortsætte for den 32-årige danske rigmand, der i september sidste år blev varetægtsfængslet for drabet på sin kæreste, Sasia Amalie Morsø, i Sydfrankrig.

Nu er hans mondæne herskabslejlighed i indre Københavns sat til salg. Det skriver Se&Hør, ligesom det også fremgår af ejendomsmæglerens hjemmeside.

Lejligheden på 136 kvadratmeter og med udsigt til Søerne er sat til salg for 8.195.000 kroner.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at den nu drabsmistænkte dansker købte lejligheden i februar 2021 for syv millioner kroner, og han hyrede straks professionelle håndværkere til at sætte i stand med blandt andet nye paneler og radiatorskjulere.

Byge af bøder

Ekstra Bladet har også tidligere talt med naboer i det attraktive ejendomskompleks i København, hvor den luksuriøse lejlighed nu er til salg.

Dengang fortalte de, at manden inden sin udflytning til Sydfrankrig modtog en byge af bøder for ulovlig parkering af store leasingbiler. Nogle indregisteret i Danmark og andre i Tyskland og Sverige.

Han ventede ifølge naboerne også til sidste øjeblik med at betale fællesudgifter og afværge tvangsauktioner og rykkere fra banken og Københavns Kommune.

Penge mangler den fængslede erhvervmand ikke, hvis man tager udgangspunkt i regnskaberne for de selskaber, han er direktør for eller medejer af i Danmark. Manden har nu skiftet til et fransk klingende navn. Privatfoto

Fundet i køleskab

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger flyttede Sasia Amalie Morsø ind i lejligheden sammen med den nu 32-årige drabssigtede, inden han lejede en pragtvilla med udsigt over den azurblå hav nær den franske riviera.

I september sidste år blev den smukke, unge kvinde fundet dræbt og gemt af vejen i et køleskab.

- Sasia var en højt elsket datter, søster, svigerinde, moster, faster, barnebarn, kusine, niece og veninde med masser af drømme og håb for fremtiden. En fremtid, der endte så brutalt og brat. Vores verden er for evigt forandret, skrev familien i en pressemeddelelse.

Kvindens lig blev opdaget, efter den nu 32-årige havde spurgt to af sine bekendte om at hente køleskabet. Lugten derfra havde midlertidig gjort de to mænd mistænksomme, så de brød den påsatte hængelås op. Her fandt de den 30-årige kvinde skuddræbt sammen med en død hund.

Ved ransagningen af huset fandt fransk politi skarpladte våben, kokain og hash. Det flød desuden med tomme pillepakker, da Ekstra Bladet kort efter besøgte villaen.

Fra millionær til uligevægtig

Adskillige kilder har over for Ekstra Bladet beskrevet, hvordan den danske mand gik fra at tjene millioner på sine virksomheder, som han startede i en ung alder.

Men gennem de seneste to år op til drabet pumpede han sig ifølge kilder med smertestillende piller og kokain.

Både naboer i Danmark og Frankrig beskrev den 32-årige som en mand med åbenlyse problemer. Det flød med skrald, brugte pillepakker og poolen var grøn af alger, da Ekstra Bladet besøgte stedet. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Han har tjent rigtig mange penge. Mange millioner. Han er på den måde pissedygtig, selv om han aldrig har fået en egentlig uddannelse. Men hans forbrug har også været stort i de seneste par år. Før stofferne overtog hans liv, var han ellers sindssygt sparsommelig. Dengang brugte han kun mange penge på tøj og husleje, sagde en af kilderne dengang til Ekstra Bladet.

Men på den ene eller anden måde endte hans forretninger i noget, der ligner et regnskabsmæssigt kaos, og i november sidste år kunne Ekstra Bladet ligeledes beskrive, at rigmanden var blevet begæret konkurs.