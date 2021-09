Kørekort inddraget og bil beslaglagt: Vanvidsbilist kørte 200 km/t

En politipatrulje satte onsdag formiddag efter en bil på Vestmotorvejen, da bilisten trak ud fra en rasteplads ved Tuelsø.

Den 23-årige fører af bilen accelererede hurtigt op, da han kom ned på motorvejen, og betjenten startede en hastighedsmåling, der tydede på, at den unge mand havde noget travlt.

Gennemsnitshastigheden blev nemlig målt til at være mere end 200 kilometer i timen, og derfor standsede patruljen bilisten efter et par kilometer.

En dyr omgang

Den 23-årige mand fra Greve blev sigtet for at køre for stærkt. Og fordi han kørte med så høj en hastighed, blev hans kørekort inddraget på stedet, ligesom den bil, han kørte i, blev beslaglagt.

Vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi Jesper Lovmand fortæller til Ekstra Bladet, at de ikke mistænker, at manden var påvirket under kørslen.

- Der er ikke umiddelbart mistanke om, at han har været påvirket af nogen slags - andet end at han har været synligt beruset af at køre så stærkt på den måde. Men nej, ikke nogen mistanke om hverken spiritus eller narko, siger han.

Vicepolitiinspektøren fortæller også, at det ikke var den unge mands egen bil, der blev beslaglagt. Men hvem bilisten har et forklaringsproblem over for, vil han ikke afsløre.

Udover beslaglæggelsen af bilen og inddragelsen af kørekortet, kommer køreturen også til at koste den unge mand en bøde, der som udgangspunkt lyder på 7000 kroner. Derudover skal han betale et bidrag til Offerfonden på 500 kroner.