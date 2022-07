Kørelærer dømt for spirituskørsel

En norsk kørelærer er blevet dømt for at køre bil med en promille på 2,3

En norsk kørelærer var tilbage i marts på vej ind til centrum af den norske by Stavanger for at samle en elev op. Her påkørte hun flere parkerede biler, hvilket fik vidner til at tilkalde politiet.

Da politiet kort efter hændelsen fik kontakt til kvinden, blev der taget en blodprøve.

Den viste, at hun en time efter kørslen havde en promille på intet mindre end 2,3. Det har nu kostet hende en dom for spirituskørsel - og en frakendelse af kørekortet.

Det skriver flere norske medier, der citerer Stavanger Aftenblad.

I retten aflagde den kvindelige kørelærer en uforbeholden tilståelse, hvilket ifølge norsk TV2 blev set som en formildende omstændighed.

Anklagemyndigheden havde krævet 30 dages fængsel til kvinden, hvilket retten imødekom.

Ud over fængselsstraffen skal kørelæreren betale 55.000 norske kroner i bøde, ligesom hun har fået frakendt sit kørekort i tre år.