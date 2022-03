Kørelærer sigtet for voldtægt mod elev

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

En 53-årig kørelærer bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør.

Han er sigtet for at have voldtaget en 24-årig kvinde, som han var kørelærer for, på en adresse i Norddjurs søndag formiddag.

Han er desuden sigtet for 'forskellige lejligheder i en periode fra 1. februar til 20. marts at have begået seksuelle overgreb mod den 24-årige i en bil under køretimerne og forsøgt at voldtage hende,' fremgår det af Østjyllands Politis døgnrapport.

Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre ved grundslovsforhøret, der finder sted i Retten i Randers.

Politiet har af den årsag heller ikke flere kommentarer til sagen.

