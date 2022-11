Kører for stærkt: Massiv uddeling af bøder og klip

Onsdag sidste uge var politiet på pletten, da de skulle tjekke, om bilister overholdt de sænkede fartgrænser på fire strækninger i København.

Og det gav pote - på den dårlige måde.

Det regnede nemlig med bøder. I alt blev der uddelt 63 bøder og klip samt tre frakendelser af kørekortet efter tre dages kontrol.

Det skriver TV 2 Lorry.

Politiet stod på strækningerne fra mandag til torsdag.

Høje tal

De fire strækninger, som der er tale om, er Lyngbyvej, Kalkbrænderhavnsgade, strækningen ved Folehaven og Ellebjergvej samt strækningen ved Sydhavnsgade, Scandiagade, Vasbygade og Kalvebodbrygge. Her er hastigheden blevet sænket fra 60 km/t. til 50 km/t.

For at få et klip skal ens hastighed altså være over 66 km/t., mens 81 km/t. altså koster en kørekortet.

Det er der flere, som ikke har overholdt, viser tallene.

Og det undrer Politikommissær i Københavns Politis færdselsafdeling Bettina Blom Appelyard, fortæller hun til TV 2 Lorry.

- Det er nogle høje tal set i forhold til, at vi kun har været der i forholdsvis kort tid. Det er et udtryk for, at folk ikke respekterer og lægger mærke til den skiltning, der er lavet. De kører med den hastighed, de plejer.

Politisk ønske

Hastighedsnedsættelsen stammer fra et politisk ønske om at få nedsat fartgrænserne i flere områder af København, og de fire første strækninger er derfor kun et enkelt led i en større plan.

Tidligere på året meldte kommunen nemlig ud, at andre strækninger også står til at skulle rammes af fartsænkningen fra 60 km/t. til 50 km/t.

Det drejer sig om Tuborgvej, Lersø Park Allé, Universitetsparken, Frederikssundsvej og Center Boulevard.

Flere steder i indre by skal fartgrænsen dog sænkes endnu mere.

Her er det Amagerbrogade, Jagtvej og Tagensvej, som i fremtiden skal sættes ned til 40 km/t., mens Øster Allé, Prinsessegade og Artillerivej kun skal have en fartgrænse på 30 km/t. i fremtiden.

