Køresagkyndig idømt samfundstjeneste for stribevis af krænkelser

En tidligere politimand skal udføre 100 timers samfundstjeneste, fordi han i sin stilling som køreprøvesagkyndig misbrugte sin stilling og krænkede en stribe kvinder, der var oppe til køreprøve, oplyser Retten på Frederiksberg.

Dommen mod den 64-årige mand lyder på fem måneders fængsel, som altså ikke skal afsones, hvis ellers han udfører sin samfundstjeneste og ikke begår ny kriminalitet.

Manden var tiltalt i 50 forhold for i perioden fra juli 2015 til oktober 2019 at have misbrugt sin stilling og udsat 74 kvinder for krænkelser. De fleste af krænkelserne var så grove, at der var rejst tiltale for straffelovens bestemmelse om blufærdighedskrænkelse.

Retten har udelukkende oplyst dommens konklusion, og af den fremgår det ikke, hvorvidt manden er dømt for samtlige forhold, eller om der er sket frifindelse i nogle af dem.

Det 23 sider lange anklageskrift i sagen beskriver, hvordan manden efter anklagemyndighedens opfattelse masserede eleverne, krammede dem, tog dem på låret, spurgte ind til deres sexliv og på anden måde krænkede dem.

Han har under sagen nægtet sig skyldig og forklaret, at han måske nok har rørt ved eleverne, men det har været for at berolige dem, hvis de var nervøse, eller lignende.

Han har også indrømmet, at han flere gange har skrevet sit private telefonnummer bag på det midlertidige kørekort, som er blevet udleveret efter prøven.

- Det gjorde jeg en gang i mellem, hvis der var god kemi og fælles interesser, har den køresagkyndige forklaret under sagen.

Anklagemyndigheden ville have haft manden idømt en straf på seks til otte måneders fængsel, mens forsvarsadvokat Finn Bachmann argumenterede for frifindelse eller som maksimum en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Finn Bachmann oplyser efter dommen til Ritzau, at han ikke vil udtale sig.

Parterne har nu 14 dage til at beslutte, om dommen skal ankes til Østre Landsret.