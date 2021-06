Kørte 24-årig ihjel: Bandemedlem udvist

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: Der var ikke tale om drab, men om vold med døden til følge, da en 24-årig mand en sen nattetime i marts i fjor blev kørt ihjel i Københavnske Husum.

Det slog retten fast, da 29-årige Khaalid Ahmed mandag blev idømt 12 års fængsel samt udvist for bestandigt, for at have siddet bag rattet.

Oprindeligt var den 29-årige tiltalt for drab, men det fandt retten ikke bevist.

Det var med ansigtet i alvorlige folder, at Khaalid Ahmed modtog dommen, men da dommerne forlod lokalet, sendte det nu drabsdømte bandemedlem store smil og grin til en medtiltalt og cirka 10 mørkklædte mænd, der var mødt op i retten.

Khalid Ahmeed ankede dommen på stedet.

Under hele retssagen har Khalid Ahmeed virket upåvirket. Det var først, da specialanklager Andreas Emil Christiansen i dag begyndte at argumentere for udvisning, at han viste tegn på nervøsitet.

- Det ved jeg sgu ikke, svarede Khalid Ahmed med flakkende blik, da hans forsvarer spurgte, hvad han ville lave, eller hvem han ville kontakte i Somalia.

Bandekonflikt førte til skyderi

Khalid kom til Danmark som barn, men er somalisk statsborger.

Episoden, der kostede den 24-årige livet, er sat i forbindelse med en bandekonflikt, der involverede en gruppering kaldet Husum-gruppen og den nu forbudte LTF-bande.

Det er politiets vurdering, at Khaalid Ahmed tilhører Husum-gruppen.

Den fatale påkørsel fandt sted 27. marts 2020, og var en direkte hævnaktion for et skyderi, der udspandt sig kort før i boligkvarteret Gadelandet i Husum.

Overvågningsbilleder fra boligområdet har spillet en vital rolle i bevisførelsen under retssagen.

Flere kameraer viste, hvordan to maskerede mænd cyklede ind i boligkvarteret klokken 20.55 og afgav skud imod en gruppe unge mænd. Herefter viste overvågningen, at den 29-årige Khaalid Ahmed sætter efter cyklisterne i en Fiat Punto.

Det 24-årige LTF-medlem blev af ukendte personer fragtet til denne lejlighed i Søborg, hvor han omkom.

Dømt for falsk forklaring

Få hundrede meter derfra fangede flere kameraer en maskeret cyklist cykle ned ad stien ved Vestvolden. Umiddelbart efter kom en identisk Fiat Punto kørende samme vej. Selve påkørslen er ikke fanget på video.

Ét minut senere vendte bilen tilbage af samme sti og kørte imod Gadelandet. Det er i det tidsrum, hvor Khaalid Ahmed har kørt det 24-årige LTF-medlem ihjel.

Retten fandt det bevist, at påkørslen skete under en væbnet bandekonflikt, og derfor er Khaalid Ahmed fundet skyldig efter bandebestemmelsen, paragraf 81a, der udløser dobbelt straf.

I samme sag som Khaalid Ahmed har en 24-årig mand fra Husum-gruppen også siddet tiltalt. Få dage efter episoden forklarede han til politiet, at det var ham, der havde kørt bilen.

Han sad varetægtsfængslet som sigtet i sagen i flere uger, men under efterforskningen fandt politiet frem til, at hans forklaring var falsk. Det fik han i dag tre måneders fængsel, som han modtog