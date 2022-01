Kørte Emilie ihjel: - Han skulle vise sig

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): 'Rød mand stå, grøn mand gå. Rød mand stå, grøn mand gå.'

Med de ord indledte anklageren sin procedure i sagen mod fire unge mennesker, som sankthansnat sad i en Audi, som kørte over for rødt og ramte en ung kvinde, der senere afgik ved døden.

Anklager Emilie Jønsson slog fast, at en 24-årig mand, der sad bag rattet, skal findes skyldig i ikke alene uagtsomt manddrab, men også vanvidskørsel og at være stukket af fra den livsfarligt sårede 19-årige Emilie Hansen.

Tillid

Hun overlevede ikke, og anklageren nåede ikke at tale i mange sekunder, før tårerne på den dræbtes mor stilfærdigt begyndte at løbe ned ad kinderne.

Det var, da anklageren talte nærmere om den tillid, vi som borgere her i landet som udgangspunkt væbner os med, når vi bevæger os ud i trafikken.

- Når lyset er grønt, er det sikkert for os at gå frem. Det er meget få mennesker – og heldigvis for det - der kører direkte frem for rødt lys. Vi har tillid til, at medtrafikanterne har øjnene på vejen. Og det har vi tillid til, når vi sender vores børn ud i trafikken.

Det havde Channie Rasmussen også, da hun sankthansaften tog afsked med sin ældste datter, som hun aldrig kom til at tale med igen.

Emilie Hansens mor har stået frem i Ekstra Bladet og fortalt om sin datter, tragedien og den ubærlige sorg i håb om at være med til at stoppe vanvidsbilisme og undgå lignende ulykker i fremtiden.

Manden, der er tiltalt for at have kostet den 19-årige livet, erkender at have ført bilen og efterfølgende at have forladt uheldsstedet, men nægter at have kørt særlig hensynsløst.

Ekstremt hensynsløst

Det gjorde han dog efter anklagerens opfattelse, da han - i øvrigt uden kørekort i en bil, der ikke tilhørte ham - med alt for høj fart styrede Audi'en igennem en byzone på Amager, som var det en gokart.

- Det siger noget om den tiltalte. Han var ligeglad og ikke sit ansvar bevidst. Han skulle vise sig. Det er en adfærd, som vi som samfund ikke kan acceptere, lød det fra anklageren som, henviste til en videooptagelse fra øjeblikkene frem mod sammenstødet med den cyklende teenager.

Den tiltalte fremstod upåvirket, mens han sad ved siden af sin forsvarsadvokat, og udvekslede flere smil og bemærkninger med kammerater, der sad på tilhørerrækkerne.

- En 56 sekunder lang video viser, hvordan den tiltalte suser gennem svingene, som var det en gokartbane. Han laver fagter med armene, mens en musikvideo kører på skærmen, uddybede anklageren i proceduren om skyldsspørgsmålet.

Det er ifølge anklageren fuldt ud bevist ved hjælp af videooptagelse, vidner og bilinspektørens undersøgelse.

- Det er ekstremt hensynsløst.

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, er den 24-årige flere gange dømt som pusher. Det gælder også en af de tre passagerer, der sad i bilen, der alle også er tiltalt i sagen. De er tiltalt for at være flygtet fra den hjælpeløse og døende Emilie Hansen.

Alle tiltalte er beskyttet af et navneforbud.

Den 24-åriges forsvarsadvokat nedlagde under sin procedure påstand om, at hendes klient skal frifindes i de forhold, han ikke har erkendt. Hun finder det ikke bevist, at hendes klient har kørt særligt hensynsløst, ligesom hun bestrider, at hendes klient har stjålet den bil, der blev kørt i ved dødsulykken, hvilket han også er tiltalt for.

Under dagens retsmøde blev det besluttet, at en 18-årig medtiltalt, som er hans ekskæreste, skal mentalundersøges. Den eventuelle straf over hende bliver dermed først udmålt, når undersøgelsen er foretaget.

Hun nægter sig pure skyldig, mens de to andre passagerer erkender sig delvist skyldige - dog ikke i at have overtrådt straffeloven, men udelukkende færdselsloven.

Ekstra Bladet følger sagen.